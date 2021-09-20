تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنوفاة الفنان المصري إيهاب خورشيد بعد صراع مع المرضكل الوطنأمل جديد لمرضى سرطان البروستات مع علاج “يحد” خطر الوفاة إلى النصف!كل الوطنشاهد لحظة قفز طلبة من نوافذ المباني خلال هجوم مسلح في جامعة بيرم الروسيةكل الوطنالسعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوروناكل الوطنوفاة أول وزير نفط كويتي وآخر من صافح الملك فيصل قبيل اغتيالهكل الوطنالسعودية ترسل طائرة إغاثية لتونس تحمل مولدات أوكسجين عبر جسر جويكل الوطنشاهد.. لقاء يجمع ولي العهد وأمير وقطر ومستشار الأمن القومي الإماراتي (صورة)كل الوطندراسة: الخفافيش في كهوف لاوس تحمل الفيروسات الأقرب لفيروس كوروناكل الوطنالبرلمان العربي يؤكد ضرورة التكاتف الدولي لردع الحوثيينكل الوطنأمير سعودي معلقا على مقطع فيديو: برأيي لبنان انتهى

مصر.. التربي الذي أحرق جثّة ممرضة حلوان يعترف بـ”اغتصابها وهي ميتة”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-20T14:23:44+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 2:23 مساءً
مصر.. التربي الذي أحرق جثّة ممرضة حلوان يعترف بـ”اغتصابها وهي ميتة”

كل الوطن – وكالات: كشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية في حادثة حرق جثة ممرضة حلوان على يد تربي عن تفاصيل جديدة ومؤلمة، حيث اعترف الأخير أنه “اغتصبها وهي ميتة ثم أشعل النار في جثتها”.

وأفاد موقع “القاهرة 24” بأن التربي المتهم مصطفى م ح (41 سنة) “اعترف أمام جهات التحقيق، أنه اقتحم إحدى المقابر وأخرج جثة سيدة متوفية تبين أنها ممرضة ثم عاشرها جنسيا وأشعل النار بجثتها إثر خلاف سابق بينه وبين المسؤول عن إدارة المقابر انتهى بقيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب وتحطيم هاتفه المحمول ومنعه من العمل بالجبانات”.

وأضاف أنه “على إثر ذلك اختمرت في رأسه فكرة الانتقام منه”.

وتابع أنه “علم بوجود جثة حديثة تم دفنها في المقابر فقرر الانتقام وتوجه إلى المقبرة ليلا عقب الانتهاء من الدفن ودلف إليها بالداخل عقب أن كسر قفل المقبرة وأخرج جثمان الممرضة المتوفاة وجردها من الكفن وعاشرها جنسيا وبعدها سكب عليها البنزين وأشعل النيران بها وفي الجبانة، قاصدا من ذلك، أولا إيقاع الضرر لخصمه مع أهلية المتوفية بصفته القائم على إدارة الجبانات، وثانيا لإخفاء معالم قيامه بجماع المتوفية”.

المصدر: “القاهرة24”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417424

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.