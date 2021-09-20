جدّة.. فيديو يظهر حادثة إطلاق نار

كل الوطن – الرياض: تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق حادث إطلاق شخص النار على شخص آخر في محافظة جدة بالسعودية.

وظهر من خلال الفيديو أن الشخص الذي تعرض لإطلاق النار هو من وثق الحادث، فيما تسيل الدماء على ثوبه، وهو يردد: “شايف رماني الرجال”.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أكد أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وأضاف أن الحادث وقع نتيجة خلاف سابق بين الشخصين، ما نتج عنه إصابته، وحالته الصحية مستقرة، وجرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

المصدر: تويتر+صحيفة “عاجل”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417445