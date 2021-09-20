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الرئيس التونسي يتّهم خصومه ببث الفوضى والفتنة في البلاد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-20T23:34:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:34 مساءً
الرئيس التونسي يتّهم خصومه ببث الفوضى والفتنة في البلاد

كل الوطن – وكالات: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين، خصومه بمحاولة بث الفوضى والفتنة في البلاد، معتبرا أن احتجاجات السبت أمام المسرح البلدي بالعاصمة مجرد “مسرحية”.

وقال في كلمة مباشرة للشعب التونسي من ولاية سيدي بوزيد، إنه اختار أن يلقي كلمته ”من مهد الثورة لا من من مدارج المسرح البلدي”، مؤكدا أنه على العهد الذي قطعه للشعب التونسي وأنه جاء إلى ولاية سيدي بوزيد حاملا شعار “الشعب يريد”.

وشدد رئيس الدولة على تمسكه بالتحدي وأنه لا مجال للتراجع أو الحيرة أو الارتباك، مشيرا إلى ”أن البعض ديدنه بث الفوضى الارتباك والهلع وصناعة الأزمات”.

وأضاف الرئيس التونسي أن “الخطر لا يزال جاثما ولا يمكن أن أترك الدولة كالدمية تحرك من وراء الستار”، لافتا إلى أنه سيأتي اليوم الذي سيكشف فيها عن الحقائق كاملة، ليعرف من خلالها الشعب التونسي العديد من الحقائق.

وأشار سعيد إلى أن التدابير الاستثنائية التي وضعها ستتواصل، مضيفا أنه “تم وضع أحكام انتقالية تستجيب لإرادة الشعب”.

يذكر أن شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، شهد يوم السبت مظاهرات شارك فيها المئات، وقد انقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعم لها.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417450

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