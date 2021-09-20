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قيادي في “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية يكشف خطأ الأسيرين كممجي ونفيعات الذي أدى لاعتقالهما (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:38 مساءً
قيادي في “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية يكشف خطأ الأسيرين كممجي ونفيعات الذي أدى لاعتقالهما (فيديو)

كل الوطن – وكالات: كشف أسامة الحروب، القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، في فيديو يعرض لأول مرة، عن الخطأ الذي أدى إلى اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وقال الحروب في الفيديو إن “كممجي ونفيعات اختفيا على أطراف مدينة جنين، وارتكبا خطأ وهو الاتصال بالهاتف، ما أدى إلى اكتشافهما عن طريق الطائرات الأربعة التي كانت تحوم في سماء جنين منذ ما يقارب الأسبوع”.

وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية أكدت في بيان رسمي، أنه “بعد حوالي أسبوعين من المطاردة تمكنت قوة من وحدة اليمام الخاصة بالتعاون مع الشاباك والجيش في جنين من اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع (كممجي ونفيعات) بعد معلومات استخبارية وصلت عن مكانهما”.

المصدر: “شبكة القدس” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417454

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