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بالفيديو.. هجوم “مرعب” من عشيرة “شمر” على منازل عشيرة “عكيل” في العراق

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-21T12:51:17+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 12:51 مساءً
بالفيديو.. هجوم “مرعب” من عشيرة “شمر” على منازل عشيرة “عكيل” في العراق

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شهدت مناطق شرقي العاصمة العراقية الليلة الماضية، صراعا مسلحا كبيرا بين عشيرتي “شمر” و”عكيل” على خلفية شجار أودى بحياة اثنين من أبناء “شمر”.

وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه RT، فإن عشيرة “شمر” شنت فجر اليوم هجوما على منازل عشيرة “عكيل” في منطقة الكمالية بشرقي بغداد.

وهاجم عشرات المسلحين من أبناء عشيرة شمر حيا سكنيا لأهالي عشيرة عكيل، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأطلقوا الرصاص الحي على المنازل التي لا يعرف إذا ما كان يسكنها أهلها أو تركوها على خلفية الشجار الأولي.

وبدأ الصراع بين العشيرتين صباح أمس عندما قٌتل اثنان من عشيرة “شمر” على خلفية شجار مع عشيرة “عكيل”.

ولم تتدخل السلطات العراقية حتى اللحظة لفك الاقتتال، ولم تبد أي موقف منه.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417460

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