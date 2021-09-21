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المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع الأسبق في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-21T14:09:02+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ساعاتآخر تحديث : الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 - 2:09 مساءً
المشير طنطاوي يرحل.. وفاة وزير الدفاع الأسبق في مصر

كل الوطن – وكالات: توفي صباح اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع المصري الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر ناهز 85 عاما.

ونعى الجيش المصري القائد العسكري المخضرم، عبر بيان نشره المتحدث باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه “تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم”.

وكان طنطاوي تعرض قبل أشهر لأزمة صحية، وسط غموض حول حالته.

يذكر أن القائد العسكري الراحل ولد يوم 31 أكتوبر عام 1935 في منطقة عابدين بوسط القاهرة، لأسرة نوبية من أسوان، ثم حصل على الثانوية العامة من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية.

واصل دراسته حتى حصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1956.

كما درس في كلية القيادة والأركان عام 1971، وفي كلية الحرب العليا عام 1982.

إلى ذلك، شارك في حرب 1967، وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

تولى رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012.

ثم أحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417468

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