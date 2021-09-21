الدفاعات السعودية تدمر مسيرة مُفخّخة ثالثة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيط

كل الوطن – واس: أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية دمرت مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وجاء في بيان التحالف العربي اليوم الثلاثاء، ” الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط”.

وأكد التحالف في بيانه،”إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية”.

إلى ذلك في وقت سابق من اليوم أعلن التحالف اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.

كما شدد على أنه “تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417471