“قبل ما فل اشتقتلك”.. الفيديو الأخير لشابة لبنانية قبل لحظات من تسبب رصاصة برحيلها عن الدنيا

كل الوطن – وكالات: توفيت الشابة اللبنانية تاتيانا واكيم (23 عاما)، أمس الأحد، إثر إصابتها برصاصة استقرت في قلبها جراء إشكال وقع في أحد مطاعم غوسطا في كسروان.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر واكيم ترقص على أغنية “قبل ما فل اشتقتلك”، تم التقاطه قبل لحظات من وقوع الإشكال الذي تخلله إطلاق نار، أدى إلى وفاتها.

وروى صديق خطيبها طوني معلولي في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية تفاصيل الحادثة، التي غادر قبل وقوعها بدقائق.

وقال: “قبل عشر دقائق من وقوع الإشكال، غادرت المكان مع عائلتي، وكأن شيئا ألهمني. فعندما تحولت الأجواء إلى حزبية وسياسية (شيعة وقوات لبنانية) من خلال الأغاني، بالرغم من أن المطعم تقصده عائلات، فضلت الانسحاب من المكان والعودة إلى المنزل. كان ذلك عند الساعة السابعة وخمس دقائق مساء. وبعدها بحوالي ربع ساعة حلت الكارثة، لذلك أعتقد أن هذا هو سبب الإشكال الذي انتهى بجريمة”.

وأضاف: “أصابت الرصاصة قلب تاتيانا، فتم نقلها إلى المستشفى، وحاول الأطباء القيام بكل ما في وسعهم لإنعاشها لكن من دون فائدة”.

وتابع: “أي شخص في المطعم كان معرضا للموت. فأنا مثلا كنت أجلس إلى جانب تاتيانا، ولو بقيت لربما فارقت الروح جسدي”.

المصدر: “النهار” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417477