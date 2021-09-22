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شاهد.. برج خليفة في دبي يتزيّن باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 2:57 مساءً
شاهد.. برج خليفة في دبي يتزيّن باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعودي

كل الوطن – وكالات: أضاء برج خليفة في إمارة دبي، أمس الثلاثاء، بالعلم السعودي الأخضر، احتفالا باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بارك، اليوم الثلاثاء، للقيادة السعودية باليوم الوطني الـ91 ، متمنيا للمملكة دوام التقدم.

وقال ولي عهد أبوظبي، عبر حسابه بتويتر: “أبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، والشعب السعودي الشقيق، اليوم الوطني الـ91، متمنيا للمملكة دوام التقدم.. الإمارات والسعودية علاقات أخوية واستراتيجية راسخة”.

من جهته هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، المملكة بعيدها وكتب في “تويتر”: “كل عام والمملكة وقيادتها بخير وعز وأمن وأمان.. اليوم الوطني السعودي في كل عام هو مناسبة عزيزة علينا جميعا”.

تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى “المملكة العربية السعودية”، وذلك ابتداء من يوم  21 جمادى الأول 1351 هـ ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417493

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