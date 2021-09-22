تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنسلطنة عمان تُحذّر من الشائعات عبر مواقع “التواصل” وتتوعّد “المجرمين” بالسجنكل الوطنّمكّة المكرّمة: سيّدتا أعمال تواجهان 54 مرشّحا في انتخابات غرفة تجارة وصناعةكل الوطنالسعودية تدين محاولة الانقلاب في السودانكل الوطنشاهد.. برج خليفة في دبي يتزيّن باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعوديكل الوطنالخارجية السودانية: توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب وسيمثلون أمام العدالةكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالحكل الوطن“قبل ما فل اشتقتلك”.. الفيديو الأخير لشابة لبنانية قبل لحظات من تسبب رصاصة برحيلها عن الدنياكل الوطنالدفاعات السعودية تدمر مسيرة مُفخّخة ثالثة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيطكل الوطنلحظة بلحظة .. “انقلاب السودان”كل الوطنبالفيديو.. هجوم “مرعب” من عشيرة “شمر” على منازل عشيرة “عكيل” في العراق

سلطنة عمان تُحذّر من الشائعات عبر مواقع “التواصل” وتتوعّد “المجرمين” بالسجن

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:28 مساءً
سلطنة عمان تُحذّر من الشائعات عبر مواقع “التواصل” وتتوعّد “المجرمين” بالسجن

كل الوطن – وكالات: أصدر الادعاء العام في سلطنة عمان تحذيرا بشأن تزايد وتيرة نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها “جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة”.

وأصدر الادعاء العام بيانا حول ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي من تزايد وتيرة الكتابات المسيئة والإشاعات المثيرة ونشر أخبار تتضمن إسناد أفعال جرمية ونسبتها إلى أفراد أو مؤسسات.

هذا وشدد الادعاء العام على أن “نشر مثل هذه الأخبار بقصد إثارة الرأي العام أو بغرض نشر الشائعات، يعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات والغرامة 3000 ريال عماني، حيث أن النشر في وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد طريقة من طرق الإبلاغ، وقد يؤثر على إجراءات التحقيق”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417502

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.