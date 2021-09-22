تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنسلطنة عمان تُحذّر من الشائعات عبر مواقع “التواصل” وتتوعّد “المجرمين” بالسجنكل الوطنّمكّة المكرّمة: سيّدتا أعمال تواجهان 54 مرشّحا في انتخابات غرفة تجارة وصناعةكل الوطنالسعودية تدين محاولة الانقلاب في السودانكل الوطنشاهد.. برج خليفة في دبي يتزيّن باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعوديكل الوطنالخارجية السودانية: توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب وسيمثلون أمام العدالةكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالحكل الوطن“قبل ما فل اشتقتلك”.. الفيديو الأخير لشابة لبنانية قبل لحظات من تسبب رصاصة برحيلها عن الدنياكل الوطنالدفاعات السعودية تدمر مسيرة مُفخّخة ثالثة أطلقتها الميليشيات باتجاه خميس مشيطكل الوطنلحظة بلحظة .. “انقلاب السودان”كل الوطنبالفيديو.. هجوم “مرعب” من عشيرة “شمر” على منازل عشيرة “عكيل” في العراق

السعودية.. السجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال لممتهني التسوّل

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:54 مساءً
السعودية.. السجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال لممتهني التسوّل

كل الوطن – وكالات: قررت الجهات العليا إسناد القبض على المتسولين الى وزارة الداخلية، وتضمن التنظيم الجديد لمكافحة التسول بأن يعاقب كل من امتهن التسول بالسجن 6 أشهر أو غرامة 50 ألف ريال.

وبحسب التنظيم الجديد لمكافحة التسول، يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره عليه، أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أما الجماعات المنظمة فتكون مدة السجن سنة وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال.

كما تضمنت بأن يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي، أو زوج السعودية – ويمنع المبعد من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

كما أجيزت مضاعفة العقوبة في حالة العودة، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقررة لها، كما تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، مع مراعاة حقوق حسني النية، وإذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله -جريمة بموجب أنظمة آخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات، وإقامة الدعوى أمام الجهة المختصة.

المصدر: المدينة

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417505

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.