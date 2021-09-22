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مقطع فيديو متداول لامرأة تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-22T19:55:19+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 7:55 مساءً
مقطع فيديو متداول لامرأة تقتحم بسيارتها مكتب اتصالات في الرياض

كل الوطن – الرياض: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام سيارة صغيرة حمراء اللون تقودها امرأة، مكتب شركة اتصالات على طريق الملك سلمان بالرياض، مما أدى إلى إصابة حارس الأمن.

وبين مقطع الفيديو أن السيدة السائقة كانت تحاول إيقاف مركبتها أمام المكتب، ولكنها فقدت السيطرة عليه وانطلقت بها مسرعة داخل المكتب، وتسببت في تحطيم الزجاج الخارجي والداخلي للمكتب وعدد من مكاتب الموظفين.

في حين أن السيارة لم تتوقف إلا بعد اصطدامها بالجدار، حيث نزلت السيدة مذهولة ومنهارة، وحاول أحد الموظفين تهدئتها والاطمئنان عليها.

وأفادت صحيفة “المدينة” بأن الحادث أسفر عن إصابة أحد حراس الأمن العاملين في المكتب الذي كان جالسا داخل المكتب مع موظف آخر استطاع الهروب من أمام المركبة الطائشة في اللحظة الأخيرة، وقد نجا عدد من المواطنين والمقيمين كانوا داخل المكتب عند وقوع الحادث.

المصدر: “المدينة”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417514

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