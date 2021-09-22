تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: وطني الحبيب وهل أحب سواهُ!كل الوطنالملك سلمان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن موقف السعودية من أزمة سد النهضة (فيديو)كل الوطنالرئيس التونسي يصدر تدابير استثنائية جديدة تشمل البرلمانكل الوطنسلطنة عمان تُحذّر من الشائعات عبر مواقع “التواصل” وتتوعّد “المجرمين” بالسجنكل الوطنّمكّة المكرّمة: سيّدتا أعمال تواجهان 54 مرشّحا في انتخابات غرفة تجارة وصناعةكل الوطنالسعودية تدين محاولة الانقلاب في السودانكل الوطنشاهد.. برج خليفة في دبي يتزيّن باللون الأخضر احتفاء باليوم الوطني السعوديكل الوطنالخارجية السودانية: توقيف جميع الضالعين في محاولة الانقلاب وسيمثلون أمام العدالةكل الوطنوفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد القادر بن صالحكل الوطن“قبل ما فل اشتقتلك”.. الفيديو الأخير لشابة لبنانية قبل لحظات من تسبب رصاصة برحيلها عن الدنيا

الملك سلمان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن موقف السعودية من أزمة سد النهضة (فيديو)

إتّهم الحوثيين برفض الحلول السلمية في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-22T23:13:25+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:13 مساءً
الملك سلمان يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن موقف السعودية من أزمة سد النهضة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ضرورة منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، مشدداً على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن إيران دولة جارة، معرباً عن أمل المملكة في أن تؤدي المحادثات معها إلى إقامة علاقات.

كما تابع أن السياسة الخارجية للسعودية تقوم على دعم الحوار لتحقيق السلام.

مبادرة كفيلة بإنهاء الصراع

وعن اليمن، لفت خادم الحرمين الشريفين إلى أن بلاده تحترم السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن ميليشيات الحوثي تواصل الاعتداء بشكل يومي على الأعيان المدنية في المملكة.

ونوّه إلى أن مبادرة السلام في اليمن التي قدمتها المملكة كفيلة بإنهاء الصراع.

كذلك أوضح أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.
في سياق متصل، أعلن الملك أن المملكة مستمرة في محاربة الفكر المتطرف.

سد النهضة والمناخ

أما عن أزمة سد النهضة، فقد أعلن خادم الحرمين أن المملكة تؤيد حلا سلميا للأزمة، بما يضمن حقوق مصر والسودان.

وأضاف أن الرياض قدمت مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكدت على أهمية تظافر الجهود لمواجهة آثار التغير المناخي.

أزمة فيروس كورونا

في حين أعلن الملك سلمان أن السعودية قدمت 500 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد على أن المملكة ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المحتاجة، مشيراً إلى أنها دعمت الجهود العالمية لمواجه تداعيات الوباء.

وشدد على أن التعافي من كورونا يعتمد على تعاون الجميع.

مبادرة لأجل اليمن

يذكر أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، كان أعلن قبل أشهر مبادرة جديدة لإنهاء حرب اليمن، تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحصدت تلك المبادرة ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، كما أثنت عليها الأمم المتحدة، وسط تعنت الميليشيات الحوثية.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417577

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.