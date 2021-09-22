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د. عبدالمجيد الجلاَّل: وطني الحبيب وهل أحب سواهُ!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:29 مساءً
د. عبدالمجيد الجلاَّل: وطني الحبيب وهل أحب سواهُ!

عندما كُنَّا صغاراً ، كانت أغاني الوطن تمر علينا مرور الكرام ، لم نكن نستشعر بعد ، قيمة معانيها ، وجزالة مفرداتها ، وهي تحاكي الوطن ، بكل حروف الأبجدية ، تستلهم من خلالها ، آيات عشق الوطن ، وقِيم الانتماء إلى أرضه ، وسمائه ، وترابه ، ومدنه ، وقراه !
وعندما مضى بنا قطار العمر ، وأدركنا ، قيمة أغاني الوطن ، بما تحمله، من مشاعر نبيلة ، وأنيقة ، وأدركنا كذلك مدى تأثيرها العميق ، في قلوبنا، ووجداننا ، تعلقنا بالوطن ، وبكل ذرةٍ من ذراته !
وفي ذكرى مرور 91 عاماً ، على نشأة هذا الوطن العزيز بإذن الله ، تعود بي الذكريات ، إلى أغنية وطنية خالدة ، لا تزال كلماتها وألحانها ، تعيش بيننا ، ومعنا ، رغم مرور 42 عاماً على ظهورها الأول !
إنَّها أغنية “وطني الحبيب” التي كتب كلماتها الشاعر الرقيق د. مصطفى بليلة ، وشدا بها الفنان الراحل ، طلال مداح ، رحمه الله ، فكانت أبرز أغنيات يومنا الوطني من وقت ظهورها ، وحتى اليوم !
أيقظت كلماتها وألحانها ، مشاعر العزة والكرامة لدى السعوديين ، ودفعتهم أكثر ، لبذل الغالي والنفيس ، من أجل رفع مكانة وطنهم ، وتعزيز حضوره عربياً وإقليميا ودولياً !
تقول كلماتها المُلهمة : روحي وما ملكت يداي فداهُ .. وطني الحبيب وهل أحب سواهُ .. وطني الذي قد عشت تحت سمائهِ .. وهو الذي قد عشت فوق ثراهُ .. منذ الطفولة قد عشقت ربوعه .. إني أحب سهوله ورباهُ .. وطني الحبيب وأنت مـوئل عــزةٍ.. ومنار إشعاعٍ أضاء سناهُ .. في كل لمحة بارقٍ أدعو لهُ .. في ظل حامٍ عُطرت ذكراهُ .. في موطني بزغت نجوم نبيهِ .. والمخلصون استشهدوا في حماهُ .. في ظل أرضك قد ترعرع أحمد .. ومشى مـنـيـبـاً داعـــيـاً مـولاه.. يدعو إلى الدين الحنيف بهديه ..
زال الظلام وعُززت دعواهُ .. في مكة حرم الهدى وبطيبةٍ بيت الرسول ونوره وهداه ..
لعلَّ من مآثر هذه الأغنية الخالدة ، وسواها من الأغنيات التي تُمجَّدُ في الوطن ، وترفع من شأنه ، أنَّها تزرع فينا ، رجالاً ، ونساءً ، وأطفالاً ، حب الوطن ، والذود عنه بأرواحنا ، وأموالنا ، وبكل ما نملك ، خاصة في مثل هذه الأيام الصعبة ، التي تكالب فيها كل أعداء الوطن ، ومن توَّهمنا أنَّهم حلفاء لنا ، للنيل من مكانته ، وعِزَّته ، وكبريائه ، وبهائه !
خلاصة القول : صدق أمير الشعراء أحمد شوقي بقوله : ولِلأَوْطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ يَدٌ سَلَفَتْ ودَيْنٌ مُسْتَحَقُّ ، فنحن السعوديون ماضون في حماية وطننا ، ليظل شامخاً عزيزاً ، رايته خفَّاقة ، في كل الأمصار ، شاء من شاء وأبى من أبى

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417582

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