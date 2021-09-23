تفاصيل الوثيقة التاريخية لإقرار اليوم الوطني السعودي

كل الوطن – وكالات: احتضن قصر أبو حجارة في الطائف أول احتفالات السعودية باليوم الوطني، كونه المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” بعد التوحيد

نشرت دارة الملك عبد العزيز صورة من نص الوثيقة التاريخية للجريدة الرسمية (أم القرى) عام 1385هـ (1965م)، حول تعيين اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والذي تقرر الاحتفاء بتوحيد المملكة في 23 من سبتمبر من كل عام، وجاء هذا القرار بمرسوم ملكي للملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وتضمنت الوثيقة نص المرسوم الملكي الذي صدر في ذلك العام من الملك فيصل بن عبدالعزيز، ويقضي بأن يكون اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية، الموافق 23 من شهر سبتمبر من السنة الميلادية هو اليوم الوطني للسعودية، وجاء هذا البيان الرسمي حتى يكون للسعودية يوم وطني يحتفي به أبناؤها ويفاخرون بإنجازاتها.. ويتذكرون فيه أمجاد البطولات التي بذلت لتوحيد أرجاء هذه البلاد.

واحتضن قصر أبو حجارة في الطائف أول احتفالات السعودية باليوم الوطني، كونه المكان الذي شهد إعلان الملك المؤسس إطلاق اسم “المملكة العربية السعودية” بعد التوحيد.

وكانت المناسبات الوطنية التي يُحتفل بها قبل ذلك الحين، تسمى “يوم الجلوس الملكي”، وهو مناسبة غير ثابتة، ففي عهد الملك عبدالعزيز كان يوم 8 يناير، ومن ثم أصبح 12 نوفمبر في عهد الملك سعود.

ويأتي شعار هذا العام “هي لنا دار” حاملاً معه العديد من الفعاليات والاحتفالات بكافة مناطق، احتفاء باليوم الوطني الـ91، حيث ستشهد أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

وتهدف احتفالات اليوم الوطني إلى تعزيز الشعور الوطني، والترفيه عن العائلات، حيث تشمل أكبر عرض جوي وبحري في التاريخ، بالإضافة إلى مجموعة من الحفلات الترفيهية، حيث تبدأ حفلات غنائية في جدة والرياض بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، وعروض عسكرية ومسيرة لرجال الداخلية.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417584