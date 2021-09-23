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خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهان من قيادة دولة الإمارات

بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 23 سبتمبر 2021 - 3:00 مساءً
خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات تهان من قيادة دولة الإمارات

أبو ظبي – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية تهنئة، من أخية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتي تهنئة بهذه المناسبة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع، برقيات تهنئة، من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417593

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