سفارة المملكة بالقاهرة تتزين باللون الأخضر احتفالا باليوم الوطني الـ91

كل الوطن – الرياض: أضاءت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة مبناها المطل على نيل القاهرة باللون الأخضر، احتفالا باليوم الوطني 91،

وظهرت على واجهة مبنى السفارة صورة تضم جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -سدد الله خطاهما- بجانب الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

احتفلت السفارة السعودية في مصر، مساء اليوم، باليوم الوطني السعودي 91 بحضور السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية ومشاركة المواطنين السعوديين الموجودين في أرض الكنانة من الجنسين.

وبدأ الحفل الذي اقتصر فقط على السفراء والوزراء والمواطنين السعوديين بالقاهرة وفريق عمل السفارة -بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا- بعزف السلام الملكي، تلاه كلمة السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة لدى القاهرة.

واستعرضت السفارة لدى القاهرة في -بيان لها- ملامح العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر، حيث قالت إن “علاقات البلدين تمر بواحدة من أزهى عصورها بفضل التنسيق والتشاور الدائم بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أنعكس بشكل واضح على كافة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خدمة لمصالح شعبي المملكة ومصر”.

وأضافت: “على مر العقود، استمدت العلاقات بين المملكة ومصر قوتها وزخمها من ثوابت كانت دائما وابدًا تشكل ركنًا اساسيًا في تعزيز الترابط بين البلدين، لترتقي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية من واقع إبرام ما يقارب 70 اتفاقية وبروتوكول ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية، فضلا عن التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين الذي تعكسه اللقاءات والاتصالات المستمرة بين مسؤولي الدولتين لبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية وخدمة الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن التبادل الثقافي والفني الذي يتنامى بشكل ملموس”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417596