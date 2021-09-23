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رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الخميس 23 سبتمبر 2021 - 7:33 مساءً
رئيس وزراء باكستان يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

كل الوطن – واس: أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة.

وقال دولته :” نيابة عن حكومتي وشعب باكستان، أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب السعودي باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، ونتمنى لهم دوام التقدم في ظل القيادة الحكيمة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417605

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