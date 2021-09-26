فرق من دول خليجية تشارك في احتفالات “اليوبيل البلاتيني” للملكة إليزابيت

كل الوطن – وكالات: كشفت شبكة “سي إن إن” أن فنانين خليجيين من عمان والبحرين سيشاركون في احتفالات “اليوبيل البلاتيني” للملكة البريطانية إليزابيت.

وبحسب “سي إن إن”، فإن العروض ستضم فنانين من أذربيجان وفرنسا والنرويج وسويسرا وكندا ومنطقة البحر الكاريبي والهند، إذ أنه ستحتفل الدولة الأخيرة أيضا بمرور 75 عاما على استقلالها في عام 2022، لذلك يذكر أنه يتوقع حضور “عدد كبير من بوليوود”.

وأشارت “سي إن إن ” إلى أنه “بينما صعدت الملكة من الناحية الفنية إلى العرش في 6 فبراير 1952، فإن أول حدث كبير في العام المقبل سيعقد في الواقع في مايو، إذ أنه من المقرر أن يحتفل بأحد أعظم مشاعرها، وهو حبها للخيول، حيث ستقام مسابقة الفروسية لمدة أربعة أيام في الأراضي الخاصة بقلعة وندسور اعتبارا من 12 مايو”.

بالإضافة إلى مسابقة الفروسية، فإن 1000 راقص وموسيقي وأفراد من القوات المسلحة سيقدمون عرضا مدته 90 دقيقة لجمهور يزيد عن 4000 فرد من الجمهور كل ليلة (إذا سمحت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا)، طيلة أيام الاحتفالات، كما تم طرح تذاكر الإنتاج للبيع يوم الأربعاء، مع ذهاب العائدات إلى جمعيات خيرية مختلفة، وفق “سي إن إن”.

هذا وستقود فرقة من الممثلين تعرف باسم “The Queen’s Players” المشهد المسرحي، المتصور على أنه “عدو عبر التاريخ”، من عهد إليزابيث الأولى إلى العصر الإليزابيثي الثاني الحالي، بحسب الشبكة.

من جانبه، قال سيمون بروكس وارد، منتج ومخرج العرض في حفل إطلاق خاص في رويال ميوز، إسطبلات عاملة في قصر باكنغهام: “هناك حجز جيد حقا هناك بين اثنتين من ملكاتنا العظماء”، موضحا أن العرض يشمل أيضا “الشخصيات الملونة التي سكنت ماضينا، وتحتفي بإنجازاتنا من خلال شعبنا وما فعلناه في الماضي”.

وأضاف: “بعد عامين قضيناها، سيكون الأمر ممتعا ومبهجا، ولكنه في الواقع تقليدي ومحترم”.

وسيتم بث الليلة الأخيرة من الحدث على الهواء مباشرة من قبل محطة التلفزيون البريطانية ITV، ثم في يونيو، ستكون هناك عطلة نهاية أسبوع لمدة أربعة أيام مع برنامج من العروضات، بما في ذلك موكب وحفلات في الشوارع وحفل موسيقي في قصر باكنغهام.

وأوضح مايك رايك، رئيس اللجنة الاستشارية لليوبيل البلاتيني لشبكة “سي إن أن “الاحتفالات في مايو ستظهر الاحترام الهائل الذي تحظى به الملكة لمئات الملايين من الأشخاص في الكومنولث حول العالم، وكيف أنها جمعت الكومنولث معا في كثير من الأحيان، وكيف أنها تقف في وقت محموم سياسيا للمملكة المتحدة”.

المصدر: “سي إن إن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417656