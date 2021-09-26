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السعودية.. ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم جنسيات عربية وأجنبية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 دقيقةآخر تحديث : الأحد 26 سبتمبر 2021 - 2:23 مساءً
السعودية.. ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بينهم جنسيات عربية وأجنبية

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن ضبط 15693 من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 سبتمبر الحالي .

وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه “تم ضبط 15693 مخالفا، بينهم 6336 مخالفا لنظام الإقامة، و7452 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل”.

ولفتت الداخلية إلى أن “إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 311 شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى”.

وأوضح البيان أنه جرى ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

هذا وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85009 وافدين مخالفين، منهم 75014 رجلا، و9995 امرأة، فيما أحيل 67641 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3920 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وتم ترحيل 9433 مخالفا، وفقا للداخلية.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417660

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