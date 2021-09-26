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السعودية.. اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 26 سبتمبر 2021 - 2:45 مساءً
السعودية.. اعتقال مقيم مصري تحرش بالنساء في جدة

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن توقيف مقيم مصري، إثر تحرشه بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة.

وقالت الشرطة إن “المتابعة الأمنية مكنت من القبض على المقيم المتحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة”.

ولفت البيان المنشور على الحساب الرسمي للأمن العام السعودي، إلى أن المقيم المتحرش في العقد الرابع من عمره.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417667

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