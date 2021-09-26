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بعد الحادث المروع واحتراق سيارته.. ناصر العطية يوجه رسالة مصورة لمتابعيه

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الأحد 26 سبتمبر 2021 - 4:13 مساءً
بعد الحادث المروع واحتراق سيارته.. ناصر العطية يوجه رسالة مصورة لمتابعيه

كل الوطن – وكالات: وجه السائق القطري ناصر العطية رسالة لطمأنة متابعيه، وذلك عقب حادث اشتعال سيارته خلال رالي قبرص الدولي السبت، اضطر على إثره للانسحاب من الجولة الـ4 من بطولة الشرق الأوسط للراليات.

وظهر العطية في مقطع فيديو مصور، بعد انسحابه من الرالي، قائلا: “أطمئن كل الجماهير بأننا بخير رفقة زميلي ماثيو والجميع”.

وأضاف: “الحمد لله خرجنا سالمين من الحادث الذي دائما ما يكون موجودا في مثل هذه الرياضات وفي كل السباقات غالبا، والخسارات المادية يمكن تعويضها دائما”.

وكان العطية في المركز الثالث خلف السائقين سيموس غالاتاريوتيس وألكسندروس تسولوفتاس مع نهاية المرحلة الخامسة، حين انحرفت سيارته “فولكسفاغن بولو جي تي آي” عن المسار، واشتعلت فيها النيران، ليخرج منها السائق القطري وملاحه الفرنسي ماثيو بوميل في الوقت المناسب، ولم يصابا بأي أذى.

وتقرر على إثر الحادث إيقاف المرحلة حفاظا على سلامة المشاركين وبهدف إخماد النار، ليعود المنافسون من طرقات بديلة إلى موقف الصيانة وعدم سلوك الطريق ذاته.

ووفقا لصحيفة “الراية” القطرية، فهي ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها سيارة العطية للاحتراق في قبرص، إذ سبق أن عانى الأمر ذاته في عام 2003 مع سيارته “سوبارو إيمبريزا دبليو آر سي”.

ويحتل العطية المركز الأول في بطولة الشرق الأوسط برصيد 120 نقطة أمام الكويتي مشاري الظفيري صاحب 74 نقطة، وكان يتطلع لتحقيق الفوز الثامن في رالي قبرص وحسم اللقب للمرة الـ17 في مسيرته.

المصدر: “وسائل التواصل الإجتماعي”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417669

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