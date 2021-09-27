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موقف إنساني لسعودية بعد اكتشافها حمل عاملتها المنزلية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 7:08 مساءً
موقف إنساني لسعودية بعد اكتشافها حمل عاملتها المنزلية

كل الوطن – الرياض: قامت مواطنة سعودية في محافظة الدلم، بتخفيف الأعمال المنزلية عن عاملتها التي تحمل الجنسية الأوغندية بعد أن اكتشفت أنها حامل في الأسابيع الأولى منذ قدومها إلى المملكة.

وقالت حصة البسام، إن العاملة قدمت قبل أشهر، وبعد وصولها وأثناء الفحوصات تم اكتشاف حملها، مضيفة: “تواصلت مع المكتب حول حمل العاملة، فأكدوا أنها تحت التجربة ويحق لصاحب العمل ترحيلها أو استبدالها”.

وأشارت إلى أنها تعاملت مع الحالة بفتح ملف لها بأحد المستشفيات ومتابعة الحالة صحيا حتى استقرار الحمل إلى حين ولادتها، واتفقت معها أن تسافر قبل ولادتها إلى بلدها ومن ثم تعود.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417691

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