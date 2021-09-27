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مجلس الشورى السعودي يوافق على سياسات مشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الإثنين 27 سبتمبر 2021 - 7:18 مساءً
مجلس الشورى السعودي يوافق على سياسات مشتركة لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

كل الوطن – الرياض: وافق اجتماع مجلس الشورى السعودي على تبني موضوع “السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي”.

وتأتي هذه الموافقة ليصبح هذا الملف، هو “الموضوع الخليجي المشترك خلال دورة الاجتماع، بناء على مقترح مجلس الشورى أشاد به رؤساء المجالس انسجاما مع ما أعلنه سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان”.

هذا ووافق مجلس الشورى على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي، وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين المجالس والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

بالإضافة إلى ما سبق، تمت الموافقة على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة، لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417694

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