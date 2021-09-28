تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمصر تستلم 3 شهادت من موسوعة غينيسكل الوطنتركي الفيصل: إرهاب كل القوى والمليشيات المدعومة من إيران يشكل تهديدا وجوديا للمنطقةكل الوطنإثيوبيا تعلن نيتها غلق سفارتها في مصركل الوطنالتحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه السعوديةكل الوطنبعد الحادث المروع واحتراق سيارته.. ناصر العطية يوجه رسالة مصورة لمتابعيهكل الوطنفرق من دول خليجية تشارك في احتفالات “اليوبيل البلاتيني” للملكة إليزابيتكل الوطنعلاء مبارك يعلق على “الخلاف” بين عائلته والمشير طنطاويكل الوطندراسة جديدة تكشف تأثير القهوة على أحد أهم الفيتامينات داخل جسم الإنسانكل الوطندبلوماسي جزائري: قد نلجأ إلى إجراءات تصعيدية إزاء المغربكل الوطنبالفيديو.. وفاة رجل بعد محاولة فاشلة لابتلاع أفعى

السعودية.. مقطع فيديو متداول لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتحرك (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-28T15:03:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:03 مساءً
السعودية.. مقطع فيديو متداول لفتاتين ترقصان من خارج نافذة سيارة والأمن يتحرك (فيديو)

كل الوطن – الرياض: بعد مقطع فيديو متداول لفتاتين قامتا بالرقص من خارج نافذة سيارة، أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية عن تحديد هويتهما وتطبيق العقوبات المقررة تجاههما لمخالفتهن الذوق العام.

وأفاد المتحدث المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرطية بأنه “إشارة إلى ظهور فتاتين مخالفتين للذوق العام، في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر، من تحديد هويتهما وإحضارهما، وتطبيق عقوبة مخالفات المحافظة على الذوق العام بحقهما”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعادت نشر مقطع الفيديو على حسابها في “سناب شات” مموها، كما نشرته قناة الإخبارية السعودية على صفحتها في “تويتر”.

الغرامات التي تم تحديدها في لائحة مخالفات الذوق العام السعودي 1 - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417700

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.