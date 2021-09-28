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السعودية.. القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات والنقود المزورة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 - 3:23 مساءً
السعودية.. القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والمخدرات والنقود المزورة

كل الوطن – الرياض: ألقت شرطة الرياض القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة الحربية والمواد المخدرة والنقود المزوّرة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس في بيان له، إن “المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر بحوزتهما 27 سلاحا ناريا، و28 مخزنا للذخيرة، و373 طلقة حية متنوعة، و2 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، و710 أقراص مخدرة، وأوراق مالية مزيفة، و73 هاتفا”.

وأضاف أنه “تم توقيفهما وتحريز المضبوطات، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417712

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