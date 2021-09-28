ولي العهد يطلق استراتيجية “قمم وشمم” بـ50 مليار ريال

كل الوطن – الرياض: أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز استراتيجية لتطوير منطقة عسير تحت شعار “قمم وشيم”، بما يخدم تحقيق نهضة تنموية شاملة، وغير مسبوقة للمنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأنه سيتم ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأعلن ولي العهد أن استراتيجية عسير تهدف إلى تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، تستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، وذلك باستغلال المقومات السياحية في المنطقة التي ستستثمر من خلال مشروعات سياحية نوعية لإبراز قممها الشامخة إلى جانب التنوّع الجغرافي والطبيعي فيها، وكشف الثراء الثقافي والتراثي لها.

وأكد الأمير محمد بن سلمان سعي استراتيجية عسير إلى جذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، والتي ستسهم بدورها في صناعة حراك اقتصادي فعال عبر تفعيل منظومة متكاملة لتسهيل الإجراءات وتعزيز دور السياحة والثقافة كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في عسير.

وأشار ولي العهد إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيُسهم بحلول 2030 في توفير فرص وظيفية جديدة، بالإضافة إلى رفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في المنطقة، التي تشمل الاتصالات والصحة والنقل وغيرها من الممكنات.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417719