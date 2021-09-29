لأول مرة في تاريخ تونس.. الرئيس سعيّد يُكلّف إمرأة بتشكيل الحكومة

كل الوطن – وكالات: كلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، إمرأة بتشكيل حكومة، وهي نجلاء بودن حرم رمضان.

ورئيسة الحكومة الجديدة من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا ومتحصلة على شهادة الدكتوراه في الجيولوجيا سنة 1987 من المدرسة الوطنية العليا للمناجم بباريس تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف بحسب الأهداف لإنجاز مشروع إصلاح التعليم العالي ، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417729