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انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى منذ 2010

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 دقيقةآخر تحديث : الخميس 30 سبتمبر 2021 - 4:07 مساءً
انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى أدنى مستوى منذ 2010

كل الوطن – وكالات: انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 11.3%، مقابل 11.7% بنهاية الربع الأول من نفس العام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” يعد ذلك أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ عام 2010 (أي أنه الأقل خلال 11 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول 2020.

وبعد الجائحة بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020.

وتعكس البيانات الأخيرة تعافيا من تداعيات كورونا على النشاط الاقتصادي في البلاد، ويؤكد قدرة الاقتصاد السعودي على استيعاب الآلاف من طالبي العمل.

كما يشير ذلك إلى أن برامج “رؤية السعودية 2030” لتوظيف السعوديين بدأت تؤتي ثمارها، والتى تستهدف خفض معدل البطالة إلى 7% بحلول 2030.

المصدر: الاقتصادية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417758

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