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الفيديو الكامل لتصريحات للفنان السوري دريد لحام المثيرة للجدل في مصر

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الخميس 30 سبتمبر 2021 - 4:10 مساءً
الفيديو الكامل لتصريحات للفنان السوري دريد لحام المثيرة للجدل في مصر

كل الوطن – وكالات: نشرت وسائل الإعلام المصرية اللقاء الكامل للفنان السوري الكبير دريد لحام، بعد إثارته الجدل بتصريحات عن المخابرات، خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37.

وقال دريد لحام أن أساس علاقة العبد بربه هي الحب، فلماذا نخلطها بالخوف ونقول للأطفال إن من يخطئ سوف يعاقب؟.. أنا أخشى المخابرات أكثر من الله!”.

وخلال حديثه عن العلاقة بالذات الإلهية، حكى قصة وصوله للب الإيمان من خلال موقف تعرض له مع حفيده، عندما جاء الرعد، وخشى حفيده من الصوت، فقرر الحديث مع الله قائلا: يا رب أنا بحبك لماذا تخيفني؟.

المصدر: القاهرة 24

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417761

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