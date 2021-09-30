السودان.. انطلاق مظاهرات تدعو للحكم المدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري

كل الوطن – وكالات: انطلقت ظهر اليوم الخميس، مظاهرات دعت إليها قوى المجتمع المدني في السودان للمطالبة بحكم مدني وفض الشراكة مع المجلس العسكري.

وأفاد مراسلنا بأن السلطات السلطات أغلقت “جسر المك نمر” في الاتجاه من بحري الي الخرطوم، كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري.

وتجمع المتظاهرون في السكة الحديد لاستقبال القطارات القادمه من “ود مدني” و”عطبره” للمشاركة في “مليونيه الحكم المدني” التي دعا إليها نشطاء وقوى المجتمع المدني.

وفي نفس السياق قال “تجمع المهنيين السودانيين” في بيان اليوم الخميس، “إن هدف المواكب هو حماية الانتقال الديموقراطي، ولا سبيل لتحقيقه إلا بفض الشراكة مع المجلس العسكري، وبإعلان موقف رافض للشراكة ومؤسساتها”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417767