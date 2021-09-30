مكة المكرّمة.. تدخل عاجل للشرطة بعد احتجاز رجل وامرأتين داخل شقة وتصويرهم لابتزازهم!

كل الوطن – الرياض: ألقت شرطة مدينة مكة المكرّمة القبض على 6 مقيمين استدرجوا رجلا وامرأتين واحتجزوهم داخل شقة، وقاموا بتصويرهم وابتزازهم بنشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 6 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على 6 أشخاص استدرجوا رجل وامرأتين واحتجزوهم بهدف الابتزاز

..جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة pic.twitter.com/zHnmwwdD5F — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 30, 2021

وأضاف أن الجناة قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يدفعوا مبالغ مالية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة مكة، أنه جرى تحريرهم وإيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: شرطة منطقة مكة

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417772