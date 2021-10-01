تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنإسرائيل تنتقم من أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”كل الوطنبايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار المنطقةكل الوطنالسودان.. انطلاق مظاهرات تدعو للحكم المدني وفض الشراكة مع المجلس العسكريكل الوطنالحكم على ساركوزي بالسجن في منزله لمدة عام واحدكل الوطنالفيديو الكامل لتصريحات للفنان السوري دريد لحام المثيرة للجدل في مصركل الوطنولي العهد يناقش مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الوضع في اليمنكل الوطنلبنان.. مئات المحتجين يعتصمون رفضا لتعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت (فيديو)كل الوطنلأول مرة في تاريخ تونس.. الرئيس سعيّد يُكلّف إمرأة بتشكيل الحكومةكل الوطنمصر تستلم 3 شهادت من موسوعة غينيسكل الوطنتركي الفيصل: إرهاب كل القوى والمليشيات المدعومة من إيران يشكل تهديدا وجوديا للمنطقة

إسرائيل تنتقم من أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 1:41 مساءً
إسرائيل تنتقم من أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”

كل الوطن – وكالات: قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كريم عجوة اليوم الجمعة إن إدارة سجن عسقلان تعزل الأسير الفلسطيني محمد العارضة بظروف صعبة وسيئة منذ نقله بالأمس من مركز تحقيق الجلمة.

وأضاف عجوة خلال زيارة للأسير محمد العارضة صباح اليوم: “إن إدارة المعتقل تحتجز العارضة في زنازين العزل، ولا يوجد معه سوى الملابس التي يرتديها دون أي شيئ آخر على الإطلاق، حتى مخدة النوم، وفي مساحة ضيقة جدا ومتسخة للغاية، كما يتم اجراء تفتيشات في الغرفة على مدار الساعة”.

ولفت عجوة إلى أن “غرفة العزل مراقبة بالكاميرات حتى داخل الحمام ما يشكل انتهاكا للخصوصية ويحرمه من حق الاستحمام واستخدام المرحاض”.

وتابع، أن الأسير قد حضر للزيارة اليوم مقيد اليدين والقدمين، وتم فك قيود اليدين عند مقابلة المحامي، والإبقاء على قيود القدمين، وأنه من المتوقع أن تجري محاكمة داخلية للأسير العارضه في عسقلان اليوم لفرض مزيد من الاجراءات العقابية بحقه.

وكشف المحامي عجوة، أن الأسير العارضة أكد “في حال استمرت التقييدات المفروضة عليه من حيث الشروط اللاإنسانية الموجود بها في زنازين العزل والظروف السيئة، قد يدخل خلال الأيام القادمة في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين الظروف الإحتجازية الصعبة المفروضة عليه من قبل إدارة سجون الاحتلال”.

وكان الأسير الفلسطيني محمد العارضة قد فر، مع خمسة أسرى آخرين، من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل شهر من خلال نفق حفروه بأدوات بسيطة، وتم بعدها القبض عليهم تباعا.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417784

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.