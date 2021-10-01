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الأمير سطام بن خالد يُغرّد حول “مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-01T16:26:48+03:00
بالفارسي الفصيحعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 1 أكتوبر 2021 - 4:26 مساءً
الأمير سطام بن خالد يُغرّد حول “مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج”

كلّ الوطن – الرياض: علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على تصريح قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسیري عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان.

وكتب الأمير سطام في تغريدة على موقعه الرسمي على “تويتر”: “هذه التصريحات هي بمثابة تهديد لدول العالم لتمرير الاتفاق النووي وهي نتيجة حتمية ومتوقعة من تهاون هذه الدول في التعامل مع الملف الإيراني، سلوكيات إيران تؤكد بأنها دولة طائفيه إرهابية عدائية تمثل تهديد للمنطقة وليس مثل ما يحاول البعض تصوريه من أجل مصالحهم الاقتصادية بإيران”.

وكان قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال علي رضا تنكسیري، كشف عن وجود مدن صاروخية ممتدة بطول يتجاوز 70 كيلومترا تحت الأرض على سواحل الخليج وبحر عمان.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417792

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