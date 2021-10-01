رائد فضاء سعودي وآخر هنغاري قد يحلقان إلى الفضاء على متن مركبة “سويوز” الروسية

كل الوطن – وكالات: ذكر التقرير السنوي لمؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية أن رائدين أحدهما سعودي والآخر هنغاري قد يحلقان إلى الفضاء على متن مركبة “سويوز” الروسية.

وكان التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2020، قد أشار إلى أنها قد وضعت مشروعاً لاتفاقية إعداد رائد فضاء سعودي لرحلة فضائية إلى المحطة الفضائية الدولية، كجزء من تطوير اتفاقية استخدام الفضاء للأغراض السلمية الموقعة في أكتوبر عام 2017 بين روسيا والمملكة العربية السعودية، في أعقاب الزيارة التاريخية للملك، سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا، أكتوبر العام ذاته، ولقائه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. حيث أشارت الاتفاقية آنذاك بصورة خاصة إلى إمكانية التعاون في مجالات الرحلات الفضائية المأهولة، وإعداد رواد الفضاء، وكذلك تصميم الأجهزة الفضائية وإجراء البحوث العلمية للفضاء الكوني.

من جانب آخر، لا زالت مؤسسة “روس كوسموس” تجري محادثات مع هنغاريا بشأن مشاركة رائد فضاء هنغاري في رحلة فضائية مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، حيث قال ناطق باسم “روس كوسموس” إن الجانبين، الروسي والهنغاري، قد وضعا بروتوكولات مشتركة خاصة بإعداد رائد الفضاء الهنغاري للمشاركة في الرحلة الفضائية ضمن إطار برنامج التعاون المشترك لعام 2020، كما تم كذلك تقييم الجانب المالي لهذه الرحلة، وتفاصيل مساهمة هنغاريا فيه.

ويذكر أن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، قد أعلن عام 2019، أن بلاده تجري محادثات مع روسيا بشأن إرسال رائد فضاء هنغاري ثان في تاريخ البلاد إلى الفضاء عام 2024.

المصدر: تاس

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417799