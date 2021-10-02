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التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : السبت 2 أكتوبر 2021 - 12:28 صباحًا
التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان في المملكة.

وقالت قوات التحالف في بيان إن “الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه جازان”.

وأضافت “نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417811

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