تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في محتوى خطاب الملك سلمان الأُممي!كل الوطنالتحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعوديةكل الوطنبرلمان تونس يعلن أنه في حالة انعقاد دائم ويحمل الرئيس مسؤولية إغلاقهكل الوطنرائد فضاء سعودي وآخر هنغاري قد يحلقان إلى الفضاء على متن مركبة “سويوز” الروسيةكل الوطنالأمير سطام بن خالد يُغرّد حول “مدن صاروخية إيرانية تحت الأرض على طول الخليج”كل الوطنإسرائيل تنتقم من أحد الأسرى الفارين من سجن “جلبوع”كل الوطنبايدن للملك سلمان: علاقة بلدينا تشكل حجر زاوية لاستقرار المنطقةكل الوطنالسودان.. انطلاق مظاهرات تدعو للحكم المدني وفض الشراكة مع المجلس العسكريكل الوطنالحكم على ساركوزي بالسجن في منزله لمدة عام واحدكل الوطنالفيديو الكامل لتصريحات للفنان السوري دريد لحام المثيرة للجدل في مصر

د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في محتوى خطاب الملك سلمان الأُممي!

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 2 أكتوبر 2021 - 12:45 صباحًا
د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في محتوى خطاب الملك سلمان الأُممي!

ألقى الملك سلمان خطاباً مهماً ، أمام هيئة الأمم المتحدة ، في دورة انعقادها السادسة والسبعين ، أوضح فيه ، للمجتمع الدولي ، ولمن يهمه الأمر ، ثوابت السياسات السعودية ، تجاه محيطها العربي ، والإقليمي ، والدولي !
في البدء ، جرى التأكيد ، على أنَّ المملكة العربية السعودية ، من الدول الأعضاء المؤسسين للهيئة العامة للأمم المتحدة ، ومن ثمَّ ، فهي تلتزم تماماً ، منذ توقيعها على ميثاق سان فرنسيسكو ، بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول ، ورفض التدخل في شؤون الدول الأخرى .
من هذا المنطلق ، تدعم المملكة جهود إرساء قواعد الأمن والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط ، وفي العالم كله ، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمُحقِّقة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل .
تضمن خطاب الملك سلمان ، فقراتٍ عدة ، سلَّط الضوء فيها ، على جملة من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ، والمواقف السعودية تجاهها:
بالتأكيد ، وكعادة الملك سلمان ، استعرض في خطابه الأممي ، تفاصيل القضية الفلسطينية ، وهي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مؤكداً أنَّ معالجتها ، تتم فقط، عبر الحل العادل والدائم لها ، وفق قرارات الشرعية الدولية ، ومبادرة السلام العربية ، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، على حدود عام 1967 ، بعاصمتها القدس الشرقية ، وأنَّ تحقيق ذلك ، سيؤدي إلى إشاعة السلام ، كخيار استراتيجي ، لمنطقة الشرق الأوسط .
كما استعرض قضايا سد النهضة ، وأزمات ليبيا ، وسورية ، وأفغانستان ، داعياً إلى دعم الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية ، والحلول السلمية ، برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا ، وسوريا، وجميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات شعبه وضمان حقوقه بجميع أطيافه.
وعن أزمة اليمن ، تحدث الملك سلمان ، عن مبادرة السلام ، التي تقدمت بها المملكة ، في مارس الماضي، من أجل ، إنهاء الصراع ، وحقن الدماء ، ووضع حدٍ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق ، ولكن ، كعادتها ، رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية كل الحلول السلمية ، ولا تزال تراهن ، على الخيار العسكري للسيطرة والهيمنة على كل مقدرات اليمن .
وعن إيران ، وصفها الملك سلمان بأنَّها دولة جارة ، والأمل ، أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها ، إلى نتائج ملموسة ، لبناء الثقة ، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون مُثمرة !
ولكن ، على إيران الالتزام أولاً ، بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة ، ووقف دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية.
ويظل الإرهاب ، يشغل حيزاً مهماً ، في السياسات السعودية الداخلية والخارجية ، إذ تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية ، والميليشيات الطائفية، التي تدمر الإنسان والأوطان، وقد دعا الملك سلمان المجتمع الدولي ، للوقوف بحزمٍ ، أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية ، والميليشيات الطائفية ، أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.
من جانب آخر ، فرضت جائحة كورونا ، نفسها ، كعنصر وبائي قاتم على البشرية، وأنَّ الطريق للتعافي المستدام ، يعتمد على تعاون الجميع في مكافحتها ، وبهذا الشأن ، قال الملك سلمان ، بأنَّ المملكة ، قامت بدور حيوي ، في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة ، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي ، كما دعمت الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة ، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار ، لمساعدة جهود الدول الأخرى ، في التصدي للجائحة .
ورغم الصعوبات الاقتصادية ، فإن المملكة ، كما قال الملك سلمان ، مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير، وهي ، بالمناسبة ، أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021 ، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي .
لذا ، تحرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، و يتجلى ذلك في جهودها الريادية بالتعاون مع شركائها في أوبك بلس، وفي إطار 20G ، لمواجهة آثار جائحة كورونا، لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وتوازنها ، وإمداداتها ، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.
وعن المواجهة الدولية لظاهرة التغير المناخي ، وآثاره السلبية ، أسهمت المملكة ، في تعزيز هذه المواجهة ، عبر مبادرات السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون ، للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية بهذا الشأن .
وعن أهداف وتطلعات رؤية 2030 : أكد الملك سلمان أننا قطعنا أشواطاً كبيرة منذ إطلاقها ، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.
خلاصة القول ، قدَّم الملك سلمان في خطابه المهم ، أمام الدورة السادسة والسبعين لهيئة الأمم المتحدة ، عرضاً وافياً ومفصلاً للمنهجية السعودية، في العمل ، والتنمية ، وإدارة العلاقات الدولية .

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417815

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.