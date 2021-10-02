د. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في محتوى خطاب الملك سلمان الأُممي!

ألقى الملك سلمان خطاباً مهماً ، أمام هيئة الأمم المتحدة ، في دورة انعقادها السادسة والسبعين ، أوضح فيه ، للمجتمع الدولي ، ولمن يهمه الأمر ، ثوابت السياسات السعودية ، تجاه محيطها العربي ، والإقليمي ، والدولي !

في البدء ، جرى التأكيد ، على أنَّ المملكة العربية السعودية ، من الدول الأعضاء المؤسسين للهيئة العامة للأمم المتحدة ، ومن ثمَّ ، فهي تلتزم تماماً ، منذ توقيعها على ميثاق سان فرنسيسكو ، بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول ، ورفض التدخل في شؤون الدول الأخرى .

من هذا المنطلق ، تدعم المملكة جهود إرساء قواعد الأمن والاستقرار، في منطقة الشرق الأوسط ، وفي العالم كله ، ودعم الحوار والحلول السلمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمُحقِّقة لتطلعات الشعوب نحو غد أفضل .

تضمن خطاب الملك سلمان ، فقراتٍ عدة ، سلَّط الضوء فيها ، على جملة من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ، والمواقف السعودية تجاهها:

بالتأكيد ، وكعادة الملك سلمان ، استعرض في خطابه الأممي ، تفاصيل القضية الفلسطينية ، وهي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مؤكداً أنَّ معالجتها ، تتم فقط، عبر الحل العادل والدائم لها ، وفق قرارات الشرعية الدولية ، ومبادرة السلام العربية ، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ، على حدود عام 1967 ، بعاصمتها القدس الشرقية ، وأنَّ تحقيق ذلك ، سيؤدي إلى إشاعة السلام ، كخيار استراتيجي ، لمنطقة الشرق الأوسط .

كما استعرض قضايا سد النهضة ، وأزمات ليبيا ، وسورية ، وأفغانستان ، داعياً إلى دعم الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية ، والحلول السلمية ، برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا ، وسوريا، وجميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان، وتطلعات شعبه وضمان حقوقه بجميع أطيافه.

وعن أزمة اليمن ، تحدث الملك سلمان ، عن مبادرة السلام ، التي تقدمت بها المملكة ، في مارس الماضي، من أجل ، إنهاء الصراع ، وحقن الدماء ، ووضع حدٍ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق ، ولكن ، كعادتها ، رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية كل الحلول السلمية ، ولا تزال تراهن ، على الخيار العسكري للسيطرة والهيمنة على كل مقدرات اليمن .

وعن إيران ، وصفها الملك سلمان بأنَّها دولة جارة ، والأمل ، أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها ، إلى نتائج ملموسة ، لبناء الثقة ، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون مُثمرة !

ولكن ، على إيران الالتزام أولاً ، بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة ، ووقف دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية.

ويظل الإرهاب ، يشغل حيزاً مهماً ، في السياسات السعودية الداخلية والخارجية ، إذ تستمر المملكة في التصدي للفكر المتطرف القائم على الكراهية والإقصاء، ولممارسات الجماعات الإرهابية ، والميليشيات الطائفية، التي تدمر الإنسان والأوطان، وقد دعا الملك سلمان المجتمع الدولي ، للوقوف بحزمٍ ، أمام كل من يدعم ويرعى ويمول ويؤوي الجماعات الإرهابية ، والميليشيات الطائفية ، أو يستخدمها وسيلة لنشر الفوضى والدمار وبسط الهيمنة والنفوذ.

من جانب آخر ، فرضت جائحة كورونا ، نفسها ، كعنصر وبائي قاتم على البشرية، وأنَّ الطريق للتعافي المستدام ، يعتمد على تعاون الجميع في مكافحتها ، وبهذا الشأن ، قال الملك سلمان ، بأنَّ المملكة ، قامت بدور حيوي ، في قيادة الاستجابة العالمية لهذه الجائحة ، من خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي ، كما دعمت الجهود العالمية لمواجهة هذه الجائحة ، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى تقديمها 300 مليون دولار ، لمساعدة جهود الدول الأخرى ، في التصدي للجائحة .

ورغم الصعوبات الاقتصادية ، فإن المملكة ، كما قال الملك سلمان ، مستمرة في الالتزام بدورها الإنساني والتنموي الكبير، وهي ، بالمناسبة ، أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي خلال عام 2021 ، ومن أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي .

لذا ، تحرص المملكة على تعافي الاقتصاد العالمي، و يتجلى ذلك في جهودها الريادية بالتعاون مع شركائها في أوبك بلس، وفي إطار 20G ، لمواجهة آثار جائحة كورونا، لتعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، وتوازنها ، وإمداداتها ، على نحو يحفظ مصالح المنتجين والمستهلكين.

وعن المواجهة الدولية لظاهرة التغير المناخي ، وآثاره السلبية ، أسهمت المملكة ، في تعزيز هذه المواجهة ، عبر مبادرات السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون ، للإسهام الفعَّال في الجهود الدولية بهذا الشأن .

وعن أهداف وتطلعات رؤية 2030 : أكد الملك سلمان أننا قطعنا أشواطاً كبيرة منذ إطلاقها ، في دعم الصناعات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتقنيات الاتصالات، وحلول الطاقة، والاستثمار في قطاعات عدة، إضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

خلاصة القول ، قدَّم الملك سلمان في خطابه المهم ، أمام الدورة السادسة والسبعين لهيئة الأمم المتحدة ، عرضاً وافياً ومفصلاً للمنهجية السعودية، في العمل ، والتنمية ، وإدارة العلاقات الدولية .

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417815