فضيحة “جنسية” تهز عرش الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات

كل الوطن – وكالات: أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للسيدات “NWSL” على موقعها الإلكتروني، إلغاء المباريات المقررة إقامتها في نهاية الأسبوع الجاري، بسبب فضيحة جنسية.

واتهمت مجموعة من لاعبات كرة القدم، مدرب فريق “نورث كارولينا كوريج”، بول رايلي، البالغ من العمر 58 عاما، بإكراههن على ممارسة الجنس خلال فترة عمله في العديد من الدوريات والأندية منذ عام 2010.

وقالت مفوضة اتحاد كرة القدم الأميركي ليزا بيرد: “كان هذا الأسبوع، ومعظم هذا الموسم، صادما للغاية للاعباتنا وموظفينا، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن الدور الذي لعبته. أنا آسف جدا للألم الذي يشعر به الكثيرون. وإدراكا لهذه الصدمة، قررنا عدم دخول الميدان في نهاية هذا الأسبوع لمنح الجميع بعض المساحة للتفكير. العمل كالمعتاد ليس مصدر قلقنا في الوقت الحالي. يتمتع دورينا بأكمله بقدر كبير من الإصلاح، وتستحق اللاعبات الأفضل بكثير. لقد اتخذنا هذا القرار بالتعاون مع اتحاد اللاعبات وسيكون هذا التوقف المؤقت الخطوة الأولى حيث نعمل بشكل جماعي على تغيير ثقافة هذا الدوري ، وهو أمر طال انتظاره “.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417839