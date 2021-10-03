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صورة لبيع قطعة سيارة على الإنترنت تتسبب باعتقال صاحبها.. لم ينتبه للكيس الذي أوصله إلى السجن.. شاهد

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الأحد 3 أكتوبر 2021 - 11:57 صباحًا
صورة لبيع قطعة سيارة على الإنترنت تتسبب باعتقال صاحبها.. لم ينتبه للكيس الذي أوصله إلى السجن.. شاهد

كل الوطن – رويترز: تفاجأ رجل من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة عندما وجد الشرطة على باب بيته، فيما كان ينتظر مشترياً لقطعة غيار سيارة عرضها جيمس كيرتس عبر متجر فيسبوك للبيع.

الرجل الأمريكي، ذو الـ38 عاماً، لم ينتبه إلى أن الصورة التي نشرها عبر فيسبوك قد ضمت كمية من المخدرات وحقنة كانت على الطاولة المجاورة، وقد ظهرت دون قصد، ولكنها كانت سبباً في قدوم الشرطة.

61594eac42360442004f9459 - كل الوطن

بحسب شبكة FOX NEWS الأمريكية، الأحد 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021، فإنه قد تم القبض على جيمس كيرتس، الأربعاء، فيما قال مسؤول في مقاطعة ستون إن شخصاً ما أبلغهم بصورة المخدرات بعد وقت قصير من نشر كيرتس الإعلان على “فيسبوك”.

أضاف المسؤول: “يبدو أنه (كيرتس) كان تحت التأثير، لأن في خلفية صورته التي نشرها، ترك حقيبته الكبيرة من الميثامفيتامين والحقن على طاولة القهوة”.

وقد كانت حقيبته التي تحتوي على المخدر والأدوية الخاصة به مرئية بوضوح على طاولة القهوة خلف قطعة الغيار المعروضة من قبله للبيع.

الصورة التي نشرها الرجل على الانترنت – مواقع التواصل
وقال المسؤول إن السلطات أصدرت مذكرة تفتيش لمنزل كيرتس، ووجدت بحوزته 48 غراماً من الميثامفيتامين، ومسدساً غير مرخص.

كما قال معلقاً على قطع السيارة المعروضة للبيع: “لقد وفرنا له الآن مكاناً جديداً للإقامة.. معذرة أيها الناس، بضاعته ليست معروضة للبيع في الوقت الحالي”.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417940

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