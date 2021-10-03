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حادثة طريفة.. سنجاب يحول سيارة أمريكي إلى مستودع للجوز استعدادا للشتاء (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الأحد 3 أكتوبر 2021 - 12:11 مساءً
حادثة طريفة.. سنجاب يحول سيارة أمريكي إلى مستودع للجوز استعدادا للشتاء (صور)

كل الوطن – وكالات: اضطر أحد سكان مدينة غراند فوركس الأمريكية لقضاء يومين في جمع الجوز من سيارته “شيفروليه أفالانش”، حيث تم استعمالها من طرف سنجاب بري للتخزين الشتوي.

وتنمو ثمرة جوز كبيرة في حديقة منزل الرجل صاحب السيارة، الذي حقق حصادا كبيرا هذا العام. وحين لم يستعمل سيارته لمدة 4 أيام، اعتقد الحيوان أنها المكان المناسب لتخزين طعامه.

وبعد تشغيل المحرك، سمع الرجل صوتا غريبا ففتح الغطاء، ليتفاجأ بالحجرة بأكملها وهي مليئة بالمكسرات.

وعلق الرجل في منشور له على صفحته في “فيسبوك” قائلا: “مرحبا، تعال واحصل على الجوز الأسود الطبيعي! 42 غالون متاحة. نمت بشكل طبيعي، لقد قطفها سنجاب، سنجاب أحمر على وجه الدقة”.

وأضاف: “أسرع فالعرض متوفر بشكل محدود لأنني سمعت أن ساكن الشجرة الفروي الذي يعمل بجد قد يتقاعد قريبا لأسباب صحية!”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417945

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