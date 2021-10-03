تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنمظاهرات في تونس العاصمة لمساندة قرارات الرئيس سعيدكل الوطنحادثة طريفة.. سنجاب يحول سيارة أمريكي إلى مستودع للجوز استعدادا للشتاء (صور)كل الوطنالجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام الطيران العسكري الفرنسيكل الوطنفضيحة “جنسية” تهز عرش الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيداتكل الوطنملك الأردن يوجه بمنح عفو خاص عن المدانين في قضايا “إطالة اللسان”كل الوطنالحكم على عمدة بلدة إيطالية بالسجن لـ 13 عاما لاستقباله مهاجرينكل الوطنمصر تصدر بيانا حول هجمات الحوثيين على السعوديةكل الوطنفيديو تعذيب شاب مغربي في كوريا الجنوبية يثير غضبا عارما.. وتدخل عاجل من سلطات المملكة (فيديو)كل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: قراءة في محتوى خطاب الملك سلمان الأُممي!كل الوطنالتحالف العربي يدمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقت باتجاه مدينة جازان السعودية

مظاهرات في تونس العاصمة لمساندة قرارات الرئيس سعيد

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-03T12:44:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 دقيقةآخر تحديث : الأحد 3 أكتوبر 2021 - 12:44 مساءً
مظاهرات في تونس العاصمة لمساندة قرارات الرئيس سعيد

كل الوطن – وكالات: نظم عدد من التونسيين، اليوم الأحد، مظاهرات في وسط العاصمة للتعبير فيها عن دعمهم للإجراءات والقرارات التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، وأهمها تجميد عمل البرلمان.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة لحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، كما نادى المتظاهرون بحل البرلمان الحالي، الذي تم تجميد أعماله 25بمرسوم من الرئيس في يوليو الماضي.

وتأتي هذه المظاهرات تلبية لدعوات أطلقها نشطاء في الأيام الأخيرة، ردا على وقفة احتجاجية تم تنظيمها نهاية الشهر الماضي، نددت بقرارات الرئيس التونسي وطالبت بعودة البرلمان إلى ممارسة أعماله.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر جملة من القرارات منذ 25 يوليو الماضي، أهمها تجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417948

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.