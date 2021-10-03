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أمر ملكي بإعفاء رئيس “الشؤون الخاصة لخادم الحرمين” من منصبه

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-03T16:20:02+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير3 أكتوبر 2021آخر تحديث : الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:20 مساءً
أمر ملكي بإعفاء رئيس “الشؤون الخاصة لخادم الحرمين” من منصبه

كل الوطن – الرياض: أصدر خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس “الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين” من منصبه.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، بأن “الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه”.

وأضافت أنه “عيّن الأستاذ عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417963

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