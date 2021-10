نهاية مأساوية للفنان السويدي صاحب الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فيديو)

كل الوطن – وكالات: اهتم مستخدمون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر بملابسات مصرع الرسام السويدي لارس فيلكس الذي كان أثار ضجة كبيرة برسومه المسيئة للنبي، في حادث مرور مروع صحبة شرطيين كانا يحرسانه.

Just In

The Swedish painter Lars Vilks, who insulted the Prophet Muhammad, peace be upon him, was killed in a terrible accident that burned inside his car for several hours, accompanied by two of his bodyguards.#Accident#Larsvilks#Sweden#لارس_فيلكسpic.twitter.com/EGXcMgpgEI

— متداول (@Tadawlltwt) October 4, 2021