توقيع إتفاق تعاون بين السعودية والإتحاد الأوروبي

كل الوطن – وكالات: أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عقب لقاء مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توقيعهما اتفاقات عدة للتعاون بين التكتل والمملكة.

وأفاد بوريل، في تغريدة نشرها بعد اللقاء الذي جرى الأحد في الرياض: “وقعت مع فيصل بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز علاقاتنا عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى”.

In Riyadh signed w/@FaisalbinFarhan Cooperation Arrangement between @eu_eeas & @KSAMOFA to reinforce our ties thru regular consultations on political,socio-economic,security & other topics.With 1st ever #HumanRights dialogue this week it shows positive dynamics in our partnership pic.twitter.com/vlTruPgi25

