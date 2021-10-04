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عطل مفاجئ حول العالم في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-04T19:52:47+03:00
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 دقيقةآخر تحديث : الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 7:52 مساءً
عطل مفاجئ حول العالم في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”

كل الوطن – وكالات: أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم، اليوم الاثنين، بتعطل خدمات منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”.

وأشار موقع “داون ديتيكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع إلى توقف الخدمة بمنصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتس آب”.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأعلن الموقع تلقيه أكثر من 20000 بلاغ من مستخدمين غير قادرين على الاتصال بالتطبيقات المختلفة للمنصات المذكورة.

وأوضح موقع “فيسبوك” في تغريدة على “تويتر” أنه “يدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا”، مضيفا “نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونأسف لأي إزعاج”.

كما أشارت منصة “إنستغرام” في تغريدة إلى أن “بعض المستخدمين يواجهون مشاكل مع التطبيق”.

المصدر: RT

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=417993

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