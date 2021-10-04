تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبالفيديو.. مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمانكل الوطنعطل مفاجئ حول العالم في خدمات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام”كل الوطنولي العهد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي ويبحث معه المستجدات الإقليمية والدوليةكل الوطنتوقيع إتفاق تعاون بين السعودية والإتحاد الأوروبيكل الوطنالأردن.. الديوان الملكي يكشف حقيقة وجود ثروات سرية للملك عبدالله الثاني في الخارجكل الوطننهاية مأساوية للفنان السويدي صاحب الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم (فيديو)كل الوطناستشارية تكشف عن أسباب الطلاق في السعوديةكل الوطنبالفيديو.. الإعصار “شاهين” يقترب من عُمان.. فيضانات وتأجيل رحلات جويةكل الوطنبيان الرئاسة الجزائرية ردا على تصريحات ماكرونكل الوطنمظاهرات في تونس العاصمة لمساندة قرارات الرئيس سعيد

بالفيديو.. مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 11:17 مساءً
بالفيديو.. مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان

كل الوطن – وكالات: انتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية مع وصول إعصار “شاهين” إلى سلطنة عمان. وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ خمسة وعشرين شخصا خلال العملية. وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان. كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418002

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.