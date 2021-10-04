بالفيديو.. مشاهد صادمة من إعصار شاهين الذي يضرب عُمان

كل الوطن – وكالات: انتشرت على مواقع التواصل صور ومقاطع فيديو لسقوط أمطار غزيرة ورياح قوية مع وصول إعصار “شاهين” إلى سلطنة عمان. وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب إعصار شاهين، فيما أفاد الدفاع المدني العُماني بأنه تمت الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، وأنه تم إنقاذ خمسة وعشرين شخصا خلال العملية. وقالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان. كما أضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418002