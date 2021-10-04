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موقع: تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب “فيسبوك” على منتدى قرصنة

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 11:53 مساءً
موقع: تداول المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب “فيسبوك” على منتدى قرصنة

كل الوطن – وكالات: أفاد موقع privacy affairs بأن المعلومات الشخصية لأكثر من 1.5 مليار حساب على “فيسبوك” تم تداولها وعرضها للبيع على منتدى شهير للقرصنة.
وأضاف الموقع أن هذه الواقعة “تشكل أكبر وأهم تفريغ لبيانات فيسبوك حتى الآن”.

ووفقا لمعلومات المنتدى، فإن البيانات المتداولة تحتوي على أسماء شخصية وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف ومعرفات مستخدمين.

وأوضح الموقع أن تحديد المجرمين الإلكترونيين أرقام هواتف المستخدمين يمكنّهم من إرسال رسائل نصية قصيرة مزيفة إلى المستخدمين المتضررين، ما من شأنه أن يسهل عليهم عمليات احتيال وإجرام.

المصدر: privacy affairs

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418007

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