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شركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 12:02 صباحًا
شركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت: فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة

كل الوطن – وكالات: قال مسؤول في شركة “كنتيك” لخدمات الإنترنت إن “شركة فيسبوك أجرت اليوم تغييرا في معلومات توجيه الشبكة، وهذه التغيرات جعلت نطاقات الموقع غير متاحة وأجبرتها على قطع الاتصال بالإنترنت”.

وقال دوغ مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة “كنتيك” لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن “فيسبوك أجرت تغييرا على ما يبدو صباح اليوم الاثنين في معلومات توجيه الشبكة، مما أثر على خوادم نظام أسماء النطاقات الخاصة بالشركة، والتي تعمل كنوع من نظام البحث على الإنترنت”.

وأضاف: “التغيير جعل خوادم نظام أسماء النطاقات على شركة فيسبوك غير متاحة ، مما أجبر خدماتها فيسبوك وواتسآب وانستغرام، على عدم الاتصال بالإنترنت”.

المصدر: “وول ستريت جورنال”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418010

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