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عودة منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئي

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجياعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 1:27 صباحًا
عودة منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئي

كل الوطن – وكالات: عادت منصات “فيسبوك” و”واتس آب” و”إنستغرام” للعمل بشكل جزئي بعد عطل دام ساعات، وفق ما أكده مستخدمون من أنحاء مختلفة من العالم.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قالت إن “فيسبوك” أرسلت فريقا مصغرا من الموظفين إلى مركز بيانات الشركة في كاليفورنيا لإعادة تفعيل خوادم الشركة يدويا.

هذا وتعطلت تطبيقات تابعة لشركة “فيسبوك”، منها موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يحمل الاسم نفسه ومنصة مشاركة الصور الشهيرة “إنستغرام” وتطبيق المراسلة “واتس آب”، لدى عشرات الألوف من المستخدمين.

وتراجعت أسهم “فيسبوك” بواقع 5.5% بعد تعطل خدمات الموقع ومنصتي “إنستغرام” و”واتس آب”، حيث انخفض سهم “فيسبوك” إلى مستوى 323.56 دولار، بعد خسارة 19.5 دولار.

كما تراجعت أسهم شركة “تويتر” بأكثر من 6%، وأسهم شركتي “غوغل” و”أمازون” بأكثر من 2% بعد تسجيل أعطال في منصاتها.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418016

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