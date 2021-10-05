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سعاد بنت جابر ترند في السعودية بعد نشرها فيديو “خادش للحياء” صحبة صديقتها!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-10-05T15:10:19+03:00
فيديوهاتمحلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 5 أكتوبر 2021 - 3:10 مساءً
سعاد بنت جابر ترند في السعودية بعد نشرها فيديو “خادش للحياء” صحبة صديقتها!

كل الوطن – وكالات: تصدر وسم “​سعاد بنت جابر”​ قائمة الترند على “تويتر” في السعودية، بعد نشر نجمة مواقع التواصل الإجتماعي عن طريق الخطأ فيديو “خادش للحياء” يجمعها بصديقتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، وأرفقوه بتعليقات لاموا فيها سعاد على مثل تلك الكلمات الصادرة عنها، وأكدوا على أنهم لا يصدقون أن الفيديو قديم ونشر عن طريق الخطأ.

وكانت سعاد قد انفصلت عن زوجها نادر النادر مؤخرا، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الخاصة نفى فيه أن السبب في الطلاق هو عدم الإنجاب، وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لا نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله شهيدا. اللهم أنت حسبي فيمن ظلمني وأذاني وخذلني وأبكاني”.

ونادر النادر وسعاد جابر، شخصيتان اشتهرتا على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات” في السعودية، تخصصا في نشر فيديوهات خاصة من حياتهما الهادئة التي تمتزج بالتفاهم والانسجام والحب المتناغم.

وفي فترة وجيزة، تمكن الزوجان من تكوين فئة واسعة من المتابعين والمعجبين، وأصبحوا نموذجا يحتذى به للعديد من متابعيهم.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=418024

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